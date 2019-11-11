844 مليون درهم دفعات لـ «دانة غاز» من مصر وكردستان والإمارات

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أعلنت «دانة غاز» (الشركة)، عن نمو حصتها من الدفعات المستلمة عن مستحقاتها في مصر والإمارات وحصتها من مبيعات «بيرل بتروليوم» في إقليم كردستان العراق، بنسبة 16.7% على أساس سنوي خلال فترة الشهور التسعة الأولى من العام 2019 لتصل إلى 230 مليون دولار أمريكي (844 مليون درهم إماراتي).

ارتفعت حصة دانة غاز، التي تمتلك 35٪ من شركة «بيرل بتروليوم»، من الدفعات النقدية المستلمة من مبيعات المكثفات وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي في إقليم كردستان العراق بنسبة 52% خلال فترة الشهور التسعة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 118 مليون دولار مقارنة ب77 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وحصلت شركة دانة غاز على توزيعات أرباح نقدية بقيمة 68.3 مليون دولار من شركة بيرل بتروليوم خلال الفترة المذكورة.

وبلغت قيمة الدفعات النقدية التي استلمتها شركة دانة غاز من عملياتها في مصر 105 ملايين دولار خلال هذه الفترة، مقارنة ب111 مليون دولار من الدفعات المستلمة عن نفس الفترة من عام 2018، في حين بلغت الدفعات النقدية التي استلمتها الشركة عن عملياتها في دولة الإمارات 7.3 مليون دولار.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: سعداء بنمو حصتنا من الدفعات المستلمة عن مبيعات بيرل بتروليوم في إقليم كردستان العراق خلال فترة الشهور التسعة الأولى من العام الجاري والتي تعود بشكل رئيسي لزيادة الإنتاج والدفعات المنتظمة من حكومة الإقليم. وبفضل هذا النمو، ارتفع إجمالي الدفعات التي استلمناها عن عملياتنا في مصر والإمارات وإقليم كردستان العراق إلى 230 مليون دولار خلال الفترة المذكورة. ولا شك في أن علاقاتنا القوية مع حكومات الدول التي نعمل فيها ساهمت في تعزيز أدائنا بصورة عامة، ونواصل اليوم التزامنا بتعزيز الإنتاج من أصولنا العاملة كافة وتحقيق عائد مستدام لجميع الأطراف المعنية.

وارتفعت حصة «دانة غاز» من احتياطيات الهيدروكربونات المؤكدة والمرجحة في حقلي «خورمور» و«جمجمال» التابعين لشركة«بيرل بتروليوم» بنسبة 10% وذلك في أعقاب مصادقة شركة «غافني كلاين آند أسوشييتس» في تقريرها المستقل مؤخراً على احتياطيات الحقلين. ونما إجمالي حصة دانة غاز إلى 1,087 مليون برميل نفط مكافئ، مقارنة ب990 مليون برميل نفط مكافئ عند صدور تقرير الاحتياطيات الأول من شركة «غافني كلاين آند أسوشييتس» في إبريل 2016.

وتشير التقديرات إلى نمو الطلب على الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 40% بحلول عام 2040، كما سيزداد الطلب على النفط بمقدار 10 ملايين برميل يومياً. وللمساعدة في تلبية هذه الزيادة في معدلات الطلب على الطاقة، يجري العمل على تنفيذ مشاريع بقيمة 238 مليار دولار خلال فترة العشرين عاماً القادمة.