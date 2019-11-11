شكرا لقرائتكم خبر عن معدل التضخم السنوي بالأردن 0.1% في أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الاثنين، ارتفاع الأسعار في أكتوبر بنسبة 0.1 %على أساس سنوى.
ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفعت الأسعار 0.3 %، بعد انكماش نسبته 0.59 %في سبتمبر .
وسجل معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تذبذبا في أسعارها، 1.6 % في أكتوبر.
وتتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة التضخم في المملكة للعام 2019 بأكمله نحو 2.3%.
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