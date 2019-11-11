شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية تعاملات الأسبوع مع زيادة الشكوك حول الاتفاق التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم في ظل تبدد الحالة الإيجابية التي كانت عليها الأسواق في الآونة الأخيرة انتظاراً للتوقيع على الاتفاق التجاري النهائي بين الولايات المتحدة والصين.



وزادت الشكوك بشأن مثل هذا الاتفاق عقب تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن واشنطن لم تتفق بعد على إزالة الرسوم الجمركية المفروضة ضد الصين.

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وأكد "ترامب" بأن الصين هي من تسعى لذلك في تلميح إلى عدم اهتمام إدارته بإنهاء النزاع التجاري وإلغاء الرسوم الجمركية.



ورغم ذلك، فإن الرئيس الأمريكي أكد على أن التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق النهائي مع الصين سيتم في الولايات المتحدة خلال الفترة القادمة على الأرجح.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 100 نقطة) إلى 27581 نقطة، كما تراجع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 28 نقطة) إلى 8446 نقطة، فيما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل عشر نقاط) إلى 3082 نقطة.