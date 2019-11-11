شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النيكل تنخفض بأكثر من 4% بعد سماح إندونيسيا باستئناف صادرات المعدن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم عقب قرار إندونيسي باستئناف الصادرات مما يعني زيادة المعروض من المعدن، وبالتالي، الضغط على الأسعار.



وكشفت الحكومة الإندونيسية عن قرار بالسماح لتسع شركات باستئناف تصدير النيكل الخام بعد التفتيش والتدقيق على حجم ما يتم تصديره، وذلك في أعقاب أنباء عن خرق بعض الشركات للقواعد المعمول بها.



وحددت إندونيسيا الشركات التي سيتاح لها تصدير المعدن الخام مجددا، ومن بينها "بي تي تامبانج" و"تريماج بانجون برسادا".

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وكانت إندونيسيا – أكبر مصدر للنيكل في العالم – قد أوقفت شحنه خارجيا بداية من الثامن والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد أنباء عن زيادة الصادرات.



يأتي ذلك قبيل تفعيل قرار آخر مثير للجدل بوقف تصدير النيكل الخام لعامين، وسوف يدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير/كانون الثاني.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار النيكل بحلول الساعة 14:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.2% إلى 15620 دولارا للطن، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 16184.5 دولار للطن بعد إغلاق الجلسة السابقة عند 16303.5 دولار.