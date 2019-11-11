مليار دولار أنفقها الصينيون في 68 ثانية عبر «علي بابا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنفق مستهلكون صينيون ليل الأحد مليار دولار في غضون 68 ثانية عبر الإنترنت خلال «عيد العزاب» التقليدي الذي يعتبر أكبر عملية تنزيلات في العالم على ما أعلنت مجموعة «علي بابا» في هذا القطاع.

فقد تهافت ملايين المستهلكين عند منتصف الليل على حواسيبهم أو هواتفهم المحمولة أملاً بالاستفادة من تنزيلات مغرية على مجموعة منتجات واسعة من الإلكترونيات إلى الملابس الجاهزة مروراً بالأحذية والأثاث.

واعتادت «علي بابا» والمجموعات الصينية الأخرى منذ العام 2009 على إعلان تنزيلات في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني في ما سُمي «عيد العزاب».

ويتجاوز هذا الإقبال على الشراء إيرادات «الجمعة الأسود» (بلاك فرايدي) الذي يلي عيد الشكر نهاية نوفمبر في الولايات المتحدة. و«عيد العزاب» الذين يفترض أن يكونوا يتمتعون بقدرة شرائية عالية هو تالياً أكبر حدث عالمي في مبيعات التجزئة.

وعلى منصات «علي بابا» فقط أنفقت 7 مليارات يوان (مليار دولار) في غضون 68 ثانية، أي أسرع من السنة الماضية، حيث تم الوصول إلى هذا المستوى في 85 ثانية.

ويشمل هذا الرقم القيمة الإجمالية للمشتريات عبر هذه المنصات بما في ذلك كلفة الإرسال.

ويتابع خبراء الاقتصاد مشتريات 11 نوفمبر، بحثاً عن مؤشرات حول متانة اقتصاد البلاد التي تتواجه في حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتؤكد المبيعات القوية المتانة النسبية لمبيعات المفرق المسجلة في الصين في الأشهر الأخيرة في وقت تعيد البلاد تصويب نظامها الاقتصادي باتجاه الاستهلاك الداخلي على حساب الصادرات.

وسجل رقم الأعمال الذي حققته «علي بابا» العام الماضي في غضون 24 ساعة، بـ 16 ساعة 31 دقيقة هذه السنة وقدره 213,5 مليار يوان (27,6 مليار يورو)، وتمثل «علي بابا» بمفردها نصف حجم التجارة الإلكترونية في الصين.

وقالت علي الاثنين إن مبيعات مهرجانها السنوي تخطت 30 مليار دولار بحلول الساعة 0831 بتوقيت جرينتش لتتجه لتسجيل مستوى قياسي للعام الحادي عشر على التوالي، والرقم يتجاوز 80% من مبيعات المتجر الإلكتروني لمنافسته الأمريكية أمازون.كوم في أحدث ربع سنة ويحاكي مبيعات علي بابا في نفس المناسبة العام الماضي.

وتوقع الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 31 مليار دولار خلال «يوم العزاب».