«إمباور» تبحث التعاون مع الجمعية الأمريكية لهندسة التبريد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365” بحث أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» خلال استقباله وفداً من أعضاء الجمعية الأمريكية لهندسة التبريد والتدفئة الدولية مستجدات قطاع تبريد المناطق وسبل تعزيز التعاون المشترك.

ثمّن ابن شعفار العلاقات الوثيقة التي تجمع «إمباور» مع الجمعية منوهاً بأن الاجتماع شكل فرصة مميزة لمناقشة تطوير قطاع تبريد المناطق إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول التحديات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع وإيجاد حلول عملية ومتطورة لكفاءة استهلاك الطاقة مستقبلاً.

ضم وفد الجمعية المهندس داريل بويس رئيس الجمعية الأمريكية لهندسة التبريد والتدفئة الدولية وتيم وينتز عضو رئاسي ورئيس سابق في الجمعية والمهندس فاروق محبوب نائب رئيس الجمعية والدكتور أحمد علاء الدين المدير والرئيس الإقليمي للمنطقة الكبرى وعضو مجلس إدارة الجمعية وحسن يونس عضو بالجمعية ورئيس «فالكون شابتر» فرع الإمارات.

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