«انطلاق» تحفّز المواطنين على الإبداع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وجّهت حاضنة الأعمال «انطلاق» دعوتها لكل المواطنين ممن لديهم أفكار إبداعية ومبتكرة من شأنها المساهمة في تقديم تجربة سفر مميزة ومريحة ومشوقة للمسافرين، للمشاركة في «مختبر الأفكار» قبل 14 نوفمبر 2019 عبر موقعها الإلكتروني، وذلك لفرصة ربح رحلة لشخصين إلى أوروبا مقدمة من برنامج «رحلتي» التابع ل «دناتا للسفريات».

وقال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي للتطوير السياحي والاستثمار في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»: «بإمكان مواطني الدولة اليوم لعب دور حيوي في تطوير تقنيات جديدة في قطاع السياحة، ونحن في«دبي للسياحة» ملتزمون بتوفير الدعم والاستشارات للمواطنين الطموحين ممن يمتلكون مهارات إبداعية، ويتطلعون للمساهمة بفاعلية في تعزيز تجربة السفر والسياحة في دبي، حيث سيحصلون على التدريب والإرشاد والمساعدة من قبل شركائنا الرئيسيين في القطاع. وترحب «انطلاق» بكل المبتكرين، وتفتح لهم قنوات التواصل التي تتيح لرواد الأعمال الإماراتيين الفرصة للإبداع وإظهار إمكانياتهم في الطيران والسفر والسياحة».

من جهتها، قالت رحاب منصور، مدير عام «رحلتي» لدى دناتا للسفريات: «تعد «رحلتي» علامة تجارية عمل على تصميمها إماراتيون من أجل المسافر الإماراتي. وكوننا شركة ناشئة أيضاً، فإننا نتطلع إلى مشاركة خبرتنا مع المشاركين في حاضنة «انطلاق»، ومساعدة المبدعين على تحويل أفكارهم المبتكرة في مجال الطيران والسفر إلى حقيقة ومشاريع تجارية مربحة. ويقدم مختبر الأفكار التابع لحاضنة «انطلاق» فرصة ثمينة لرواد الأعمال من الشباب الإماراتي الساعين إلى الحصول على مصادر الإلهام والإرشاد والتدريب من الخبراء وكذلك المحترفين من الشركاء والشركات لمساعدة رواد الأعمال على تأسيس وتنمية أعمالهم التجارية ومشاريعهم الرائدة».

وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في «مختبر الأفكار» خلال حفل سيقام في جامعة طيران الإمارات بحضور مجلس إدارة «انطلاق»، ومسؤولين من «مجموعة الإمارات»، و«جنرال إلكتريك»، و«دبي للسياحة». فيما سيتم اختيار الفائز الأكثر إبداعاً ليتسلم جائزة «بوابة السفر» المقدمة من برنامج «رحلتي»، وأيضا سيقوم مجلس إدارة برنامج «انطلاق» باختيار أفضل فكرتين للانضمام إلى مخيم الإعداد التأهيلي وذلك قبل المشاركة في الدفعة السابعة لحاضنة «انطلاق». علما أن الجائزة عبارة عن رحلة ذهاب وعودة على الدرجة السياحية لشخصين، وإقامة لمدة ثلاث ليال في فندق 5 نجوم، وخدمة النقل من وإلى المطار. على أن يكون السفر قبل شهر إبريل 2020 وتطبق في ذلك شروط وأحكام أخرى.