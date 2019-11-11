أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري

سوق السندات مغلق بمناسبة يوم قدامى المحاربين.

08:15 كلمة لمحافظ بنك بوسطن، إيريك روزجرين.

نتائج: تينيسنت ميوزيك، لبرتي برودباند، نواه هولدنجز، جوساري أوتليت.

الثلاثاء

06:00 تقرير الاتحاد الوطني للشركات المستقلة.

08:30 كلمة محافظ بنك فيلادلفيا.

12:00 كلمة لمحافظ بنك ريتشموند.

12:00 كلمة ترامب في نادي نيويورك.

نتائج: سي بي إس، وداتادوج، ونيسان، وتايسون فوودز، وأدفانس أوتو، وفودافون، ودي آر هورتون.

الأربعاء

08:30 تقرير التضخم في أسعار المستهلك.

11:00 جيرومي باول يتحدث أمام لجنة المالية.

02:00 تقرير الموازنة الفيدرالية.

نتائج: سيسكو سيستمز، وبيزار هومز، وكوبا هولدنجز، ولاكين كوفي، وتشينج هيلث كير، وتيرا تيك، وتينيسنت.

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الخميس

08:30 مؤشر أسعار المنتجين

08:30 تقرير طلبات إعانات البطالة.

09:00 كلمة محافظ بنك نيويورك.

10:00 باول يتحدث أمام لجنة الموازنة.

نتائج: وول مارت، وإن فيديا، وبروكفيلد أسيتس، وكانوبي جروث، وبيرباري، وجيم تيك.

الجمعة

08:30 تقريرا التجزئة وأسعار الواردات

08:30 تقرير إمباير ستيت حول الاقتصاد.

09:15 تقرير الإنتاج الصناعي.

10:00 تقرير مخزونات الشركات.

نتائج: جي ديه دوت كوم، وجيه سي بيني.

ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة