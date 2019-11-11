شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين
سوق السندات مغلق بمناسبة يوم قدامى المحاربين.
08:15 كلمة لمحافظ بنك بوسطن، إيريك روزجرين.
نتائج: تينيسنت ميوزيك، لبرتي برودباند، نواه هولدنجز، جوساري أوتليت.
الثلاثاء
06:00 تقرير الاتحاد الوطني للشركات المستقلة.
08:30 كلمة محافظ بنك فيلادلفيا.
12:00 كلمة لمحافظ بنك ريتشموند.
12:00 كلمة ترامب في نادي نيويورك.
نتائج: سي بي إس، وداتادوج، ونيسان، وتايسون فوودز، وأدفانس أوتو، وفودافون، ودي آر هورتون.
الأربعاء
08:30 تقرير التضخم في أسعار المستهلك.
11:00 جيرومي باول يتحدث أمام لجنة المالية.
02:00 تقرير الموازنة الفيدرالية.
نتائج: سيسكو سيستمز، وبيزار هومز، وكوبا هولدنجز، ولاكين كوفي، وتشينج هيلث كير، وتيرا تيك، وتينيسنت.
الخميس
08:30 مؤشر أسعار المنتجين
08:30 تقرير طلبات إعانات البطالة.
09:00 كلمة محافظ بنك نيويورك.
10:00 باول يتحدث أمام لجنة الموازنة.
نتائج: وول مارت، وإن فيديا، وبروكفيلد أسيتس، وكانوبي جروث، وبيرباري، وجيم تيك.
الجمعة
08:30 تقريرا التجزئة وأسعار الواردات
08:30 تقرير إمباير ستيت حول الاقتصاد.
09:15 تقرير الإنتاج الصناعي.
10:00 تقرير مخزونات الشركات.
نتائج: جي ديه دوت كوم، وجيه سي بيني.
ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة
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