تعاون بين «الغربية للسيارات» و «الإمارات لتعليم قيادة السيارات»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365” وقّعت «الغربية للسيارات»، اتفاقية تعاون مع شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، وذلك بهدف تعزيز الجهود المشتركة للحفاظ على السلامة العامة على الطرق الوعرة، وتشجيع سائقي سيارات الجيب على المشاركة في مغامرات الكثبان الرملية، والاستفادة من سيارات الدفع الرباعي الخاصة بهم.

حضر توقيع الاتفاقية خالد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، ومنذر الرفاعي، مدير عام «الغربية للسيارت»، في حين قام بتوقيعها كل من فاضل المحيربي، مدير إدارة المالية لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، ومحمد محمود، مدير مبيعات شركة «الغربية للسيارات»، وذلك في مقر شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات في منطقة المصفح.

وسيتم تقديم دورات تدريبية حصرية ومجانية لعملاء «الغربية للسيارات»، الذين قاموا بشراء سيارات «جيب رانجلر» 2019.

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