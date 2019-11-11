شكرا لقرائتكم خبر عن تنشيط السياحة عن الكليم السيناوى: حرف يدوية نادرة.. وتدعو السياح لإقتنائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص أغلب السائحين أثناء زيارتهم للمعالم السياحية بمصر على اقتناء هدايا تذكارية، يحتفظون بها كذكرى وشاهدة على زيارتهم لمصر ومقاصدها السياحية، حيث روجت هيئة تنشيط السياحة عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي للكليم السيناوى المشهور فى لدى القبائل فى جنوب سيناء.

وقالت هيئة تنشيط السياحة فى تغريدة لها عبر موقع تويتر، أن السجاد السيناوى يتميز بحيوية الألوان وعشوائية فريدة مبهجة، ولها سحرها الخاص في نفس كل من يراها، وقالت الهيئة عنها إن الزوار يستخدمونها كهداية تذكارية جميلة أو هدية للعودة المنزل.

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وأضافت الهئية فى تغريدة لها "ألا تحب أن تمتلك واحدًا من هذه الكليمات؟"، وأضافت "تقدم مصر بدقة فائقة وعناية وتوجهات تفصيلية، حيث توفر الحرف اليدوية النادرة الأكثر شهرة".

وتحاول هيئة تنشيط السياحة الترويج للصناعات اليدوية فى مصر والتى ترتبط بقطاع السياحة، حيث عرضت مجموعة من الصور لهواة السفر والترحال، لإقتنائها خلال زيارتهم لمصر منها الصناديق الصدفية والحلى والمجوهرات والأغراض الخاصة، والتي يمكن الحصول عليهم من أى من البازارات المصرية التي لا تعد ولا تحصى في مختلف المحافظات.