شكرا لقرائتكم خبر عن بعيدا عن البلاك فرايداى.. موقع على بابا يحقق مبيعات خرافية فى "يوم العزاب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن موسم التخفيضات العالمى البلاك فرايداى Black Friday أو الإثنين الإلكترونى.. فإن موقع على بابا الصينى يبدو وكأنه يسير فى اتجاه مختلف وحده، حيث حقق أرقاما خرافية بمهرجان التسوق الصينى العالمى والمعروف باسم "يوم العزاب"، حيث حقق الموقع الصينى الشهير ما يزيد عن 31 مليار دولار فى أقل من 24 ساعة، وسط تخفيضات كبيرة بموسم التسوق وانفاق جنونى للمال من جانب المتسوقين.

وكانت شركة التجزئة الصينية على بابا قد أعلنت الإثنين، إن مبيعات مهرجانها السنوى للتسوق قفزت 25% فى الساعات التسع الأولى إلى 23 مليار دولار، بما يقرب من ثلثى مبيعات المتجر الإلكترونى لمنافستها الأمريكية أمازون.كوم فى أحدث ربع سنة.

ومنذ 2009، يروج رئيس على بابا ورئيسها التنفيذى دانييل تشانغ ليوم العزاب، الشبيه بالجمعة السوداء واثنين الإنترنت فى الولايات المتحدة، باعتباره مهرجانا للتسوق، والذى نما ليصبح أكبر حدث مبيعات عبر الإنترنت فى العالم.

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وبلغ صافى مبيعات على بابا عبر الإنترنت 30 مليار دولار على شتى منصاتها فى يوم العزاب من العام الماضي، متخطية إجمالى اثنين الإنترنت البالغ 7.9 مليار دولار، وكان ذلك أعلى بنسبة 27 % عن العام السابق لكنها كانت أقل زيادة فى تاريخ المناسبة الذى يرجع إلى عشرة أعوام مضت.

ويعد على بابا أكبر وأهم موقع صينى للتجارة الإلكترونية، والموقع متخصص فى تداول المبيعات على شبكة الإنترنت للشركات من جميع أنحاء العالم وبلغات متعددة.