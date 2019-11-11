شكرا لقرائتكم خبر عن أدنوك الإماراتية تمدد مهلة طلبات التنقيب البحرى لنهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الاثنين إن الشركة قررت تمديد مهلة تقديم طلبات التنقيب عن النفط والغاز في البحر حتى نهاية ديسمبر لإعطاء الشركات المهتمة مزيدا من الوقت لبحث تشكيل تحالفات محتملة.

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