شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يفقد أكثر من 1.5% بفعل الشكوك حول اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتفقد أكثر من 1.5% بصدد تكبد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد التعليقات الأخيرة للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ، والتي زادت الشكوك حيال اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

انخفض خام برنت بأكثر من 1.5% إلى مستوي 61.60$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 62.59$ ، وسجل أعلى مستوي عند 62.59$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،حققت العقود الآجلة لخام برنت بحوالي 0.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد انخفاض أنشطة الحفر الأمريكية لأدنى مستوى فى عامين ونصف تقريبا.

Advertisements

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار النفط ارتفاعا بمتوسط 2% ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، وسط التطورات المتلاحقة حول المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم السبت إن المحادثات التجارية مع الصين تمضي بشكل جيد للغاية ،لكن واشنطن لن تبرم اتفاقا مع بكين الإ إذا كان مناسبا للولايات المتحدة.

وأضاف ترامب إن هناك تقارير غير صحيحة عن استعداد الولايات المتحدة لإلغاء الرسوم الجمركية كجزء من صفقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.