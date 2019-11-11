المياه الوطنية و”عِلم” تبرمان اتفاقية لبناء منصة لتسهيل حصول العملاء على الخدمات

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

أبرمت شركة المياه الوطنية اتفاقية شراكة مع شركة “عِلم” رائدة الحلول الرقمية، للعمل على رفع كفاءة الأعمال وتطويرها، وتحسين إجراءات العمل، وتقديم الحلول التقنية. وجرت مراسم التوقيع في مقر شركة “عِلم” الرئيس في العاصمة الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء، وتحسين تجربة المستفيدين، بالإضافة إلى استدامة تطوير الشبكة، وتحسين الأداء التشغيلي، علاوة على المتابعة واتخاذ القرار والتكامل مع القطاعات الأخرى، إذ ستمكن الاتفاقية من تحسين جودة بيانات المستفيدين، وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء غير المرتبطين بالشبكة، وتحسين مستويات الالتزام البيئي، ومراقبة المخالفين للأنظمة، إلى جانب تعزيز الارتباط بين ظروف التشغيل والصهاريج وشكاوى العملاء، بما يسهم في رفع مستوى القدرة على متابعة صهاريج المياه والصرف الصحي، وذلك بفضل تطوير بعض العمليات والخدمات وأتمتتها، وتفعيل الاشتراطات، وتوفير الأمن والسلامة، مع الربط المباشر لعدادات العملاء الخاصة.

وشملت الاتفاقية التعاون في مجالات تقديم طلب صهاريج المياه والصرف الصحي وتتبعها عبر منصة إلكترونية لطلب الخدمة، كذلك توفير بيئة السوق الإلكتروني ودعمها وربطها مع منصات التكامل، وإصدار تصاريح عمل الصهاريج، إضافة إلى التحقق من استحقاق مستفيدي خدمة السقيا، وربطها بالعدادات الذكية بشكل مباشر مع العميل، والتفتيش الميداني ورصد المخالفات.

وأكد المهندس محمد بن أحمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، أن الاتفاقية تأتي بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء الكرام من خلال أتمتة الإجراءات والخدمات وترابطها مع الأعمال التشغيلية كافة، ومتابعتها بمعايير رقابية لتحسين الكفاءة التشغيلية ضمن مراحل التحوُّل الرقمي لتطوير البنية التحتيّة للخدمات في جميع مناطق المملكة.

وقال الموكلي: “سعداء بهذه الاتفاقية النوعية من الأعمال التي سيكون لها الأثر الفاعل في تحسين رحلة العميل لطلب الخدمات، كما أننا ماضون في تطبيق التحول الرقمي الذي سيكون عبر منصات إلكترونية تمكّن العملاء من طلبها في أي زمان ومكان”.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة “عِلم” الدكتور عبد الرحمن بن سعد الجضعي أن هذه الاتفاقية مع شركة المياه الوطنية تمتد لعدة سنوات، مبينًا أنها إحدى الشراكات المهمة على مستوى الاتفاقيات الموقعة مؤخرًا مع الشركات الكبرى والحيوية في المملكة، موضحًا أن تركيز الشركة على تطوير حلول مبتكرة وخدمات متكاملة لتمكين نخبة من القطاعات العامة والخاصة لمواكبة مسيرة التحول الرقمي.

وشدد على أن “عِلم” تسعى بشكل مستمر إلى تطوير ميزاتها التنافسية الرقمية من خلال تنويع حالات الاستخدام عبر القنوات المتعددة، مع مضيها قدمًا في التمحور حول العميل وابتكار طرق جديدة لتعزيز تنافسية وكفاءة العملاء المحليين والإقليميين.