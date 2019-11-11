تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.16% خاسراً 2.42 نقطة ليغلق عند مستوى 1515.91 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والتأمين والصناعة والاستثمار والخدمات. وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.9 مليون سهم بقيمة 326.4 ألف دينار. Advertisements وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 7.02% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.18%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.11%، ثم قطاع التأمين بنسبة انخفاض 4.29% بضغوط هبوط سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 1.75%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.47%. كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.76%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.43%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.36% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.

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