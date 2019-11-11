الاقتصاد

ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالختام مدفوعة بصعود قطاع التأمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.61% رابحاً 47.83 نقطة ليغلق عند مستوى 7922.41 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 15.14% رابحاً 900.68 نقطة ليغلق عند مستوى 6848.02 نقطة.

  

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 106.2 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 102 شركة، فيما تراجعت 73 شركة. 

 

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وارتفع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.38%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.95%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.83%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.82%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.53%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.42%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.23%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.15%. 

 

وجاء سهم "أبو معطى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم ثوب الأصيل نسبة 9.96%، ثم أميانتيت بنسبة 9.93%، فيما تصدر سهم "البايطين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4% ثم الصقر للتأمين بنسبة 3.09%، ثم اللجين بنسبة 2.60%.

 

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