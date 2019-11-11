شكرا لقرائتكم خبر عن مونديليز إيجبت فودز تتوسع فى خطوط الإنتاج لتصنيع شيكولاتة ميلكا محليا وزيادة صادراتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شرباتي: ملتزمون تجاه الاستثمار بمصر وجعلها مركزًا رئيسياً للتصدير في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

تماشياً مع خطة الدولة للنهوض بالاقتصاد تستمر مونديليز إيجيبت فودز ، الشركة الرائدة في مجال تصنيع الوجبات الخفيفة و الحلوى، في زيادة استثماراتها بمصر، حيث أعلنت عن استمرارها فى تنفيذ خططها التوسعية، ورفع كفاءة خطوط الإنتاج لتصنيع منتجات الشركة من الشيكولاتة محلياً، بما فيها إنتاج شيكولاتة ميلكا وذلك بمصنع الشركة بالعاشر من رمضان، ليكون بذلك هو المصنع الأول في مصر ومنطقة الشرق الأوسط يقوم بإنتاج شيكولاتة ميلكاً بدلاً من استيرادها. وقد بلغت القيمة الاستثمارية لخطط مونديليز التوسعية بمصانعها الثلاث 400 مليون جنيه، ليبلغ إجمالي حجم استثمارات مونديليز في مصر أكثر من 2 مليار جنيه.

وبدأ مصنع الشركة بالفعل في زيادة الكفاءة وتجديد العديد من خطوط الإنتاج لاستيعاب منتج شوكولاتة "ميلكا" - ليتم إنتاجها محليًا وفقًا لمعايير الجودة العالمية، بالإضافة إلي تصديرها من مصر إلي المغرب وقريبا الي العديد من الدول، حيث يأتي هذا كجزء من استراتيجية الشركة ورؤيتها في استمرارالاستثمار في مصر كمركزاً تصديرياً إلى أكثر من 24 دولة فى المنطقة.

وعن الدور الذي تقوم به الشركة تجاه الاقتصاد المصري، يقول بلال شرباتي، المدير التنفيذي لمونديليز شمال إفريقيا والمشرق:"نحن نؤمن بأهمية دعم وتشجيع الاقتصاد المصري، لذا فإننا في شركة مونديليز إيجيبت فودز مستمرون في الاستثمار بمصر من خلال زيادة إنتاجنا المحلي، بما يحقق هدفنا في تقليل حجم الواردات من المنتجات، وأيضاً المكونات المستخدمة في العملية الإنتاجية، بالإضافة إلي زيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الصعبة لمصر".

وأضاف بلال شرباتي: "بصورة عامة، تعتبر شركة مونديليز إيجيبت فودز مركزًا تصديريًا أساسيًا لمعظم دول الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلي العديد منالدول مثل إستراليا ونيوزيلاند وكندا، حيث نجحنا في زيادة الصادرات خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 5٪ لتصل إلى 45٪ من إجمالي إنتاج مصانعنا الثلاثة، كما وصل حجم صادرات مصنع العاشر إلى ما يقرب من 40% ونحن نعمل باستمرار على زيادة هذه النسب من خلال توفير منتجات الشركة العالمية، وتصنيعها في مصر بنفس تكنولوجيا التصنيع والمكونات والجودة مما يسهم في الإرتقاء بمستوي المنتج الذي نقدمه للمستهلك المصري، بما يضع اسم مصر علي الخريطة التسويقية للشركة، كواحدة من أنشط مراكز التصدير".

بالإضافة إلي ذلك تقوم شركة مونديليز بالاستثمار في الكوادر المصرية، من خلال تدريبهم على أحدث سبل الانتاج العالمية، كما تعمل أيضاً علي نقل الخبرة من الخارج إلي الداخل، إيمانًا منها بأن الاستثمار في العمالة وتدريبها يرفع من قيمة المنتج، وصولاً لمعدلات إنتاج عالية تساهم في تحقيق أهداف الشركة ضمن خططها ومسؤولياتها المجتمعية.

ومن جانبه قال عبد الله حبيب، مدير مصنع الشوكولاتة بشركة مونديليز إيجيبت فودز بمدينة العاشر من رمضان: "تعد شيكولاتة ميلكا من أكثر منتجات شركة مونديليز العالمية تعقيداً من حيث التقنيات المستخدمة في تصنيعها، وتحتاج دقة عالية في إنتاجها، ولذا فقد كان يتم تصنيعها في دولتين فقط وهما بولندا وألمانيا، ولكن بفضل تلك التوسعات الجديدة، أصبح بإمكاننا إنتاجها محلياً بدلاً من استيرادها من الخارج، بنفس مكونات ومعايير تصنيعها في هاتين الدولتين، حيث تم تجهيز خطوط الإنتاج بأحدث التقنيات، والتي تضمن الالتزام بتطبيق جميع معايير الجودة العالمية والمحلية، إضافة إلي جودة المكونات المستخدمة ومعايير السلامة والبيئة التي تتبعها الشركة وتلتزم بها بشكل صارم ".

وأضاف حبيب، "يعد مصنع الشيكولاتة بالعاشر من رمضان واحداً من أفضل مصانع الشركة حول العالم، فهو يستحوذ علي ترتيب عالمي واقليمي متميز، فقد حصل علي المركز الأول على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط واسيا، والرابع على مستوي العالم في الكفاءة الإنتاجية، كما حصل المصنع مؤخرا علي جائزة شركة مونديليز العالمية كواحد من أكثر المصانع التزاماً بمعدلات استهلاك المياه على مستوى مصانع الشركة حول العالم، بالإضافة إلي ذلك فهو يعتبر من أفضل مصانع الشركة استهلاكاً للكهرباء والتزاما بالمعايير الدولية في هذا الصدد".

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تعتمد استراتيجية مونديليز إيجيبت فودز الفترة القادمة علي زيادة الإنتاج المحلي والتصنيع الداخلي لتشجيع المنتجات التي يتم تصنيعها محليًا وزيادة صادرات الشركة، وبما يجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر ويدعم قطاع الصناعة والاقتصاد المصري. وتأمل الشركة في زيادة حصتها السوقية من منتج الشوكولاتة حيث انها تحتل المركز الأول بمجموعة كبيرة من المنتجات ومع بدء التسويق لمنتج "ميلكا" الجديد في مصر تأمل الشركة مضاعفة صادراتها الي دول أوروبا وشمال أفريقيا.























