شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتخلي عن أعلى مستوى فى 3 أسابيع بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الست أيام الأخيرة ، متخليا عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تراجع التفاؤل حيال قرب إتمام الولايات المتحدة والصين صفقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الشامل.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 98.14 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.37 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.38 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 98.40 نقطة ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حقق مؤشر الدولار ارتفاعا بنسبة 1.3% ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ آب/أغسطس الماضي.

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ويعاذ المكسب الأسبوعي الضخم إلى تطورات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،وبيانات قوية عن قطاع الخدمات الأمريكي ،والتي قلصت من احتمالات خفض الفائدة الأمريكية لرابع مرة خلال هذا العام.

تراجع التفاؤل حيال قرب إتمام الولايات المتحدة والصين صفقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الشامل ،خاصة عقب التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم السبت إن المحادثات التجارية مع الصين تمضي بشكل جيد للغاية ،لكن واشنطن لن تبرم اتفاقا مع بكين الإ إذا كان مناسبا للولايات المتحدة.

وأضاف ترامب إن هناك تقارير غير صحيحة عن استعداد الولايات المتحدة لإلغاء الرسوم الجمركية كجزء من صفقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.