شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتد من أدنى مستوى فى 3 أشهر بدعم توقف صعود الدولار وتحسن الطلب الاستثماري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، لترتد من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بدعم توقف صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، بجانب تحسن الطلب الاستثماري على الأصول الآمنة مع تجدد مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 0.9% إلى مستوي 16.93$ ، من مستوي الافتتاح عند 16.78$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 16.78$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 2.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 16.68$ للأوقية.

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وعلى صعيد الأسبوع المنصرم ،فقدت أسعار الفضة نسبة 7.8% ، فى أول خسارة أسبوعية خلال شهر ، وبأكبر خسارة أسبوعية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، بفعل قوة الدولار الأمريكي ،وضعف طلب الأصول الاستثمارية الآمنة.

تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنحو 0.2% ، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الستة أيام الأخيرة ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 98.40 نقطة ، عاكسا توقف صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تجددت مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، خاصة عقب التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ، الأمر الذي قوض شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،وزاد من الإقبال نسبيا على شراء الأصول الاستثمارية الآمنة.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم السبت إن المحادثات التجارية مع الصين تمضي بشكل جيد للغاية ،لكن واشنطن لن تبرم اتفاقا مع بكين الإ إذا كان مناسبا لأمريكا ، وأن التقارير التي تتحدث عن استعداد الولايات المتحدة لإلغاء الرسوم الجمركية كجزء من صفقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري غير صحيحة.