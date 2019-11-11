شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 3 أشهر بدعم توقف صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بدعم توقف صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،وتحسن نسبي فى مستويات طلب المعدن كملاذ آمن ،فى ظل شكوك حول اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.5% إلى 1,466.45$ للأونصة ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,458.72$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,458.72$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" يوم الجمعة نسبة 0.6% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1,456.18$ للأونصة ، بفعل صعود الدولار الأمريكي ،وضعف الطلب الاستثماري.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،فقدت أسعار الذهب نسبة 3.6% ،فى أول خسارة أسبوعية خلال شهر ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ،بفعل قوة الدولار الأمريكي ،وضعف طلب الملاذات الآمنة.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنحو 0.2% ، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الستة أيام الأخيرة ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 98.40 نقطة ، عاكسا توقف صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تجددت الشكوك حيال صفقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين ، خاصة عقب التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ، الأمر الذي قوض شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،وزاد من الإقبال نسبيا على شراء الأصول الاستثمارية الآمنة.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم السبت إن المحادثات التجارية مع الصين تمضي بشكل جيد للغاية ،لكن واشنطن لن تبرم اتفاقا مع بكين الإ إذا كان مناسبا للولايات المتحدة ،وأن التقارير التي تتحدث عن استعداد الولايات المتحدة لإلغاء الرسوم الجمركية كجزء من صفقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري غير صحيحة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بمقدار 13.19 طن متري، فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ،وبأكبر انخفاض يومي منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر 2016 ، لينزل الإجمالي إلى 901.19 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي.