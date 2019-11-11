شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يفقد أكثر من 1.5% بفعل تزايد الشكوك حيال اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار النفط أكثر من 1.5% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين بصدد تكبد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ، والتي زادت الشكوك حيال اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين ، وتغاضت الأسعار عن الانخفاض الكبير فى أنشطة الحفر والتنقيب الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي بحوالي 1.9% إلى مستوي 56.28$ ، من مستوى الافتتاح عند 57.33$، وسجل أعلى مستوي عند 57.33$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.6% إلى مستوي 61.60$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 62.59$ ، وسجل أعلى مستوي عند 62.59$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.5% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بحوالي 0.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات شركة بيكر هيوز الأمريكية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار النفط ارتفاعا بمتوسط 2% ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، وسط التطورات المتلاحقة حول المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم السبت إن المحادثات التجارية مع الصين تمضي بشكل جيد للغاية ،لكن واشنطن لن تبرم اتفاقا مع بكين الإ إذا كان مناسبا للولايات المتحدة.

وأضاف ترامب إن هناك تقارير غير صحيحة عن استعداد الولايات المتحدة لإلغاء الرسوم الجمركية كجزء من صفقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.

أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية انخفاض منصات الحفر والتنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بنحو 7 منصات ، فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.

لينزل إجمالي المنصات العاملة فى منطقة حقول الزيت الصخري إلى 684 منصة ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 14 نيسان/أبريل 2017.

وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة،قفز الإنتاج الأمريكي بحوالي 47% منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 12.6 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوى على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.