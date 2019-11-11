شكرا لقرائتكم خبر عن إيران توقع مذكرات تفاهم لاستيراد القمح من روسيا وكازاخستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ علي أكبر مهرفرد نائب وزير الزراعة الإيراني، وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء أن إيران وقعت مذكرات تفاهم لاستيراد القمح بشكل مؤقت من روسيا وكازاخستان. وقال مهرفرد "فى ضوء أن طاقة مصانع الطحين (الدقيق) في البلاد تبلغ مثلي احتياجات الاستهلاك المحلي، يمكن اعتبار استيراد القمح بشكل مؤقت لإنتاج الطحين مفيدا لاقتصاد البلد". وأضاف أن إيران وقعت مذكرات تفاهم مع البلدين لنقل وتجارة القمح، حسبما ذكرت الوكالة الرسمية.

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