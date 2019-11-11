شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى العقارات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.51% رابحاً 13.54 نقطة ليغلق عند مستوى 2673.70 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى العقارات والبنوك.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 100.8 مليون سهم محققة ما قيمته 237 مليون درهم من خلال تنفيذ 3560 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفع 18 سهماً، وانخفضت 10 أسهم، واستقرت 6 أسهم.

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وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.45%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.42%، ثم قطاع التأمين 0.22%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.49%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.05%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 3.91%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 3.89%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة حقوق الاكتتاب لبنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 5.56%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.79%.