شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترفع إنتاجها النفطى فى أكتوبر لإعادة ملء المخزونات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر بقطاع النفط السعودى مطلع على عمليات المملكة فى المجال إن السعودية رفعت إنتاجها من الخام فى أكتوبر إلى 10.3 مليون برميل يوميا، لكنها أبقت على إمداداتها لأسواق النفط دون هدفها للإنتاج بموجب اتفاق أوبك. وقال المصدر إن إمدادات النفط للأسواق استقرت عند 9.890 مليون برميل يوميا، مضيفا أن فارق البراميل بين الإنتاج والإمدادات راجع إلى إعادة ملء مخزونات أرامكو السعودية التى سحبت منها في وقت سابق عقب هجمات 14 سبتمبر أيلول على اثنتين من منشآتها.

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