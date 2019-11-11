شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم مصرف لبنان: وضعنا آلية لحماية أموال المودعين وغير وارد تحملهم خسائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حاكم مصرف لبنان، "اليوم نحن أمام مرحلة جديدة وأؤكد أننا سنحافظ على استقرار الليرة"، مضيفا أن سعر الصرف فى السوق الموازية ناتج عن العرض والطلب.
وأوضح أن فى هذا الظرف الاستثنائى يعطى البنك المركزى الأولوية للمحافظة على استقرار الليرة ونحن قادرون على ذلك، مضيفا "أخذنا إجراءات كي لا يتحمل المودعون خسائر".
وقال "أعلمنا البنوك أن بوسعهم الاقتراض من البنك المركزي بفائدة 20% وهذه الأموال لا يمكن تحويلها إلى الخارج".
كما أوضح أنه تم الطلب من البنوك إعادة تقييم جميع التسهيلات الائتمانية التي قلصوها منذ 17 أكتوبر.
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