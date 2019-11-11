شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط العمانى يرجح تمديد اتفاق خفض الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط العمانى اليوم الاثنين، إن من المرجح أن يمدد المنتجون من أوبك وخارجها اتفاق خفض إنتاج الخام العام المقبل، لكنه استبعد تعميق التخفيضات. وأبدى الوزير محمد بن حمد الرمحي رضاه عن أسعار النفط الحالية التي قال إنها "جيدة" للاقتصاد. وأضاف أن الطلب على الخام يتحسن في ظل انحسار توترات التجارة.

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