شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة: العراق يخفض سعر خام البصرة الخفيف والثقيل في ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت وثيقة تسعير اطلعت عليها رويترز اليوم الاثنين، أن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا في ديسمبر بواقع 20 سنتا إلى 2.25 دولار فوق متوسط أسعار عمان دبي المعروضة مقارنة بالشهر السابق.
وتقرر تسعير خام البصرة الثقيل لنفس الشهر عند 1.25 دولار للبرميل دون متوسط عمان/ دبي، بانخفاض 55 سنتا عن الشهر السابق.
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