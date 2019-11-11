شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات وسط مشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 14798 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2130 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 17684 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 5475 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.89% ليصل مستوى 552 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 1466 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.10% ليصل إلى مستوى 462 نقطة.