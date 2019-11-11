الاقتصاد

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات وسط مشتريات محلية وعربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 14798 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2130 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 17684 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 5475 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.89% ليصل مستوى 552 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 1466 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.10% ليصل إلى مستوى 462 نقطة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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