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شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يفقد أكثر من 4.5% مسجلا أدنى مستوى فى 3 أسابيع بفعل تسارع عمليات البيع والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بأكثر من4.5% بالتعاملات الفورية يوم الاثنين بصدد تكبد أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، مسجلة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بعد الخروج من نطاق التذبذب والتخلي عن مستويات 9,000$ ،وتسارع عمليات البيع لضعف المحفزات الإيجابية بالسوق.
فى بورصة "بتستامب" تراجعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 436$ بما يعادل نسبة 4.8% إلى 8,593$ الأدنى منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 9,029$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 9,075$.
حققت العملة الرائدة فى سوق التشفير"البتكوين" بالأمس ارتفاعا بنسبة 2.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 8,661$ لكل وحدة بتكوين المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة.
وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت، انخفضت أسعار البتكوين بحوالي 2% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بعد انقضاء أثر التصريحات الإيجابية عن صناعة التشفير فى الصين.
انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بحوالي 7 مليار$ إلى إجمالي 239 مليار$ ،مع هبوط فى أسعار البتكوين ومعظم العملات الرئيسية الأخرى.
بعد استقرار على مدار نحو أسبوعين تقريبا لتداولات العملة المشفرة "البتكوين" ضمن نطاق محدود من التذبذب فوق مستويات 9,000$ ،تخلت الأسعار عن هذا النطاق نحو الهبوط ، بفعل تباطؤ مستويات الطلب الاستثماري مرة أخرى لندرة المحفزات الإيجابية بالسوق.
ومع مطلع تعاملات هذا الأسبوع ،تجددت عمليات البيع المفتوحة ، لتهبط أسعار أكبر عملة مشفرة فى العالم لأدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،ولا تزال الأسعار مرشحة لمزيد من الانخفاضات بالتخلي عن مستويات 8,000$.
شن رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق "جان كلود تريشيه" هجوما حادا على البتكوين خلال مؤتمر كايكسين فى العاصمة الصينية "بكين".
ذكرت صحيفة "تشاينا مورنينج بوست" الإخبارية الصينية يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر ، أن تريشيه ضد العملة المشفرة البتكوين بشدة ،مؤكدا افتقارها إلى خصائص العملة الحقيقية.
قال تريشيه" أنا ضد البتكوين بشدة ،واعتقد أننا نشعر بالرضا قليلا ، العملة نفسها ليست حقيقية ، بالمقارنة مع الخصائص التي يجب أن تكون للعملة".
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