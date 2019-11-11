شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش الاقتصاد البريطاني للشهر الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن مكتب الإحصائي الوطني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش القراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي فى بريطانيا ، لتسجل انكماش بمعدل 0.1% فى أيلول/سبتمبر ،طبقا لتوقعات الخبراء انكماش بمعدل 0.1% ، وسجل الاقتصاد البريطاني انكماش بمعدل 0.2 % فى آب/أغسطس بعد التعديل من انكماش بمعدل 0.1% ، هذا البيان سلبي للاقتصاد البريطاني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انكماش الاقتصاد البريطاني للشهر الثاني على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.