شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 3 أسابيع قبيل بيانات نمو الاقتصاد البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الستة أيام الأخيرة ، مستفيدا من توقف صعود العملة الأمريكية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن نمو الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث ،وعن مخرجات القطاعات الصناعية خلال أيلول/سبتمبر.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى 1.2809$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2786$ ،وسجل أدنى مستوى عند 1.2785$.

أنهي الجنيه تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ،فى خامس خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.2768$ ،بفعل الصعود الواسع للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،فقد الجنيه الإسترليني نسبة 1.25% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ أيلول/سبتمبر الماضي ،فبخلاف قوة الدولار الأمريكي ،زادت احتمالات خفض الفائدة البريطانية عقب اجتماع البنك المركزي و التصويت على السياسة النقدية.

قال بنك بريطانيا المركزي خلال اجتماع 7 تشرين الثاني/نوفمبر إن لجنته للسياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء صوتت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الأساسية دون تغيير عند 0.75% بواقع سبعة ضد اثنين ، فى مفاجأة غير متوقعة لأسواق المال العالمية ،حيث كان التوقعات كاملة تشير إلى تصويت بالإجماع لصالح مستويات الفائدة الحالية.

وأصبح عضوا اللجنة "مايكل سوندرز" و جوناثان هاسكل" أول من يصوت لصالح خفض أسعار الفائدة البريطانية منذ أخر خفض أجراه البنك المركزي فى آب/أغسطس 2016 فى أعقاب استفتاء انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.

Advertisements

وقال العضوين إن تغير موقفهما نابع من انخفاض فرص التوظيف وضعف سوق العمل ، بالإضافة إلى تزايد مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمي وانفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي "بريكست".

تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.1% ، للمرة الأولى خلال الستة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 98.40 نقطة ، عاكسا توقف صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم عديد البيانات الاقتصادية الهامة من لندن ، أهم تلك البيانات الخاصة بالنمو الاقتصادي بالقراءة الفصلية " الربع الثالث /2019" وبالقراءة الشهرية "أيلول/سبتمبر" ، وتصدر بيانات أخرى عن مخرجات القطاعات الصناعية التي تمثل أكثر من 25% من قوة الاقتصاد.

بحلول الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش تصدر القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الربع الثالث المتوقع نمو بمعدل 0.4% وسجل الربع الثاني انكماش بمعدل 0.2% ،وبالقراءة السنوية المتوقع نمو بمعدل 1.1 % وسجل الربع السابق نمو بمعدل 1.3%.

وبنفس التوقيت تصدر أيضا عن طريق مكتب الإحصائي الوطني القراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي فى البلاد ، وتشير التوقعات إلى تسجيل انكماش بمعدل 0.1% فى أيلول/سبتمبر بنفس القراءة السابقة.

ويصدر أيضا الإنتاج التصنيعي لشهر أيلول/سبتمبر المتوقع انكماش بمعدل 0.2% من انكماش بمعدل 0.7 % فى آب/أغسطس ،كما يصدر الإنتاج الصناعي لنفس الشهر المتوقع انكماش بمعدل 0.1% من انكماش بمعدل 0.6%.

وتصدر أيضا بيانات الميزان التجاري البريطاني، التوقعات تشير إلى عجز بمقدار 10.1 مليار جنيه إسترليني فى أيلول/سبتمبر ،من عجز بمقدار 9.8 مليار جنيه إسترليني آب/أغسطس.