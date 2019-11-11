شكرا لقرائتكم خبر عن "ناس للإنشاءات" تتحول للخسارة وتتكبد 1.6 مليون دينار بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة ناس للإنشاءات، المعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأعلنت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، عن صافي خسائر- عائدة لمساهمي الشركة- بقيمة 1.6 مليون دينار بحريني، مُقابل صافي أرباح بلغ 281 ألف دينار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

Advertisements

ويعود تحقيق الخسائر بالربع الثالث من العام 2019 بشكل رئيسي إلى تراجع الإيرادات إلى 37.4 مليون دينار مُقابل صافي إيرادات بلغت 44.1 مليون دينار للربع المُقابل من العام 2018.

هذا وحققت الشركة صافي خسائر بلغت 4.3 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 4.7 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.

كذلك تراجعت الإيرادات إلى 114.5 مليون دينار مُقابل صافي إيرادات بلغت 133. مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018