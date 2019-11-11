شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "المنار للتمويل" ترتفع 88.6% بالربع الثالث 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة المنار للتمويل والإجارة، المُعلنة اليوم الإثنين، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 88.6% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي أرباح- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 473 ألف دينار مقابل أرباح بلغت 250.8 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.

ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض قيمة المُخصصات بالمُقارنة بالربع المماثل من العام 2018.

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وارتفع مجموع الإيرادات التشغيلية للشركة إلى 902.7 ألف دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 887.2 ألف دينار خلال الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، ارتفعت أرباح الشركة إلى 1.1 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 925.2 ألف دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 15.8%.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية لفترة التسعة أشهر إلى 2.7 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 2.5 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من 2018.