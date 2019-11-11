شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات يهبط بأرباح "ريدان" 67.5% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج الأعمال المالية لشركة ريدان الغذائية، المعلنة اليوم الإثنين، عن التراجع في الأرباح بنسبة 67.5% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.
وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 1.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 5.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
كذلك تراجعت الأرباح التشغيلية إلى 1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 4.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض المبيعات وارتفاع التكاليف التشغيلية والمصاريف التمويلية. وكذلك أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (16) – عقود الإيجار.
كذلك تراجعت الإيرادات إلى 61.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 62.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 5.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 18 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.
وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 3.4 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 12.2 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.
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