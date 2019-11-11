شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "تبوك الزراعية" ترتفع 651% بالربع الثالث وادارتها تُقرر تخفيض رأس المال 46.3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة تبوك الزراعية، المعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع الخسائر بنسبة 650.6% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي خسائر بلغ 56.4 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 7.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثالث إلى تسجيل خسائر هبوط مشروعات رأسمالية وتسجيل خسائر انخفاض في شركات تابعة وزميلة وتسجيل خسائر هبوط اعادة تقيم مخزون وتسجيل مخصص زكاة عن سنوات سابقة وتسجيل خسائر هبوط في قيمة الذمم المدينة الأخرى بالرغم من ارتفاع حجم المبيعات وارتفاع مجمل الربح.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 22.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 6.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 32.3 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 25.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 146.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 6.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة من 450 مليون ريال إلى 241.767 مليون ريال، بنسبة تخفيض بلغت 46.3%.

وأرجعت الشركة السبب في تخفيض رأس المال إلى إطفاء خسائر متراكمة بقيمة 208.233 ريال والناتجة عن إعادة تقييم إستثمارات الشركة وذلك تطبيقاً للمعايير المحاسبية الدولية. وتسجيل خسائر هبوط مشروعات رأسمالية وتكوين مخصص ضمان قرض في شركات زميلة وتسجيل خسائر انخفاض في شركات تابعة وزميلة وتسجيل خسائر اعادة تقييم المخزون وخسائر هبوط في الموجودات الحيوية وتسجيل مخصص زكاة عن سنوات سابقة وتسجيل خسائر هبوط في قيمة الذمم المدينة الأخرى

وتجدر الإشارة إلى تحقيق الشركة صافي خسائر بلغ 90.2 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 950.6 ألف ريال في النصف المقابل من 2018.

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