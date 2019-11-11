شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "البابطين" ترتفع 127% بالربع الثالث وادارتها تُوصي بتوزيع أرباح بواقع 0.5 ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة البابطين للطاقة والاتصالات، المعلنة اليوم الإثنين، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 127.2% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 20.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 9.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 29.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 15.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع المبيعات وارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض مصاريف التمويل.

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وارتفعت الإيرادات خلال الربع الثالث إلى 438.6 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 269.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 61.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 49 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 25.7%.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والإتصالات بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن فترة التسعة أشهر من عام 2019 المنتهي في 30 سبتمبر 2019، بقيمة 21.3 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم، وبما نسبته 5% للسهم الواحد.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 40.7 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 39.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 2%.

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