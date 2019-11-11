شكرا لقرائتكم خبر عن "نماء للكيماويات" تتكبد خسائر بـ 6.4 مليون ريال بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة نماء للكيماويات، المعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 6.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 749 ألف ريال في الربع المقابل من 2018.
وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض الكميات المباعة وانخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات النهائية وإلى انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.
وتراجعت إيرادات الشركة إلى 119.5 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 137.5 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.
وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 9.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 52.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 3.2 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 51.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
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