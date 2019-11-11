المركزي المصري: ارتفاع التضخم الأساسي إلى 2.7% في أكتوبر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - البنك المركزي المصري

قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن معدل التضخم الأساسي ارتفع قليلا إلى 2.7 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول من 2.6 بالمئة في سبتمبر أيلول.

يستبعد التضخم الأساسي الأسعار شديدة التذبذب مثل أسعار المواد الغذائية. وكان معدل التضخم الكلي تراجع إلى 3.1 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول من 4.8 بالمئة في سبتمبر أيلول، حسبما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم السبت.