شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصناعة توقف إحدى الشركات التركية لعدم مطابقة شهادات الفحص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة التجارة والصناعة وقف التعامل مع شركة tuv aust turk لمدة 6 أشهر لعدم مطابقة شهادات الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى. ونشرت الجريدة الرسمية القرار والذى يبدأ تنفيذه من 19 أكتوبر 2019 ولمدة 6 أشهر. Advertisements

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