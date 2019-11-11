البنك المركزى: ارتفاع التضخم الأساسى إلى 2.7% فى أكتوبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، إن معدل التضخم الأساسى ارتفع إلى 2.7% على أساس سنوى فى أكتوبر من 2.6% فى سبتمبر الماضى.

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وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 9 نوفمبر 2019، معدلاً شهرياً موجباً بلغ 1.0% فى أكتوبر 2019 مقابل معدلاً سالباً بلغ 0.03% فى سبتمبر 2019 ومعدلاً موجباً بلغ 2.6% فى ذات الشهر من العام السابق، وبالتالى، سجل المعدل السنوى للتضخم العام 3.1% فى أكتوبر 2019 مقابل 4.8% فى سبتمبر 2019.