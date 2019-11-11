شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. انخفاض البصل لـ2.5 والكوسة تبدأ من 4 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 11-11-2019 انخفاضا فى لبعض الأصناف وفق الأسعار المقررة في سوق العبور للجملة.

واستقرت أسعار الطماطم بين 2-4.5 جنيها للكيلو، واستقر سعر كيلو البطاطس ما بين 3-6 جنيهات، فيما سجلت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 5-7جنيهات، وانخفاض سعر كيلو البصل 2.5 –3.5 جنيه بينما كان سعره امس 4.75، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى ما بين 2-3جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3جنيه.

بينما تراوح سعر الكوسة بين4-7جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 3 – 8 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 2-3 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها.

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الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضي بين 30-50%.