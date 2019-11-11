شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات مدفوعا بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 31 مليون سهم بقيمة 712.4 مليون ريال، وارتفعت أسهم 115 شركة، فيما تراجعت 40 شركة.
وارتفع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.90%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.85%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.77%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.56%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.53%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.40%.
وجاء سهم "أبو معطى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم ثوب الأصيل نسبة 9.96%، ثم الكثيرى بنسبة 9.85%، فيما تصدر سهم "الصقر للتأمين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.41% ثم سوليدرتى للتكافل بنسبة 2.55%، ثم الخليجية العامة بنسبة 1.18%.
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