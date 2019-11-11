شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد القومى للإدارة يجرى اختبارات الدفعة الثانية من برنامج القيادة التنفيذية للمرأة بالحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المعهد القومى للإدارة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى- اختبارات قبول المرشحات للدفعة الثانية من البرنامج التدريبي القيادة التنفيذية للمرأة بالحكومة المصرية، وذلك لمحافظات الاسكندرية وبورسعيد والمنيا والأقصر.

وأكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ورئيس مجلس أمناء المعهد القومى لللإدارة أن الهدف من البرنامج التدريبى هو ثقل المهارات الفنية والتخصصية للقيادات النسائية الواعدة في الحكومة المصرية لتمكينهن لتبوء المناصب العليا، مضيفة أن البرنامج يسعى بشكل أساسي لزيادة حصة تمثيل المرأة في المناصب التنفيذية القيادية في الحكومة المصرية، وذلك لمن تنطبق عليهن المعايير المتمثلة فى الأداء المتميز في الوظيفة الحالية، والمشاركة الفعالة في تنمية المجتمع، والولاء للخدمة العامة، والاسهام في تعزيز دور المرأة في الخدمة العامة.

وأوضحت الوزارة أنه عند صياغة خطة الإصلاح الإداري التي أطلقتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ركز محور وخطة بناء وتنمية القدرات على تأهيل جميع الكوادر الحكومية من خلال حزم من البرامج التدريبية لكل من القيادات العليا، والقيادات الوسطى، بالإضافة إلى تنظيم تدريبات متخصصة وفقًا للمسار الوظيفي.

ومن جانبها قالت شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة أن أعداد المتقدمات للدفعة الثانية للبرنامج يصل إلى نحو 160 سيدة من المحافظات، مشيرة إلى القيام باختبارات الترشح لكل المتقدمات.

Advertisements

وأضافت شريف، أن الاختبارات تجرى من قبل خبراء وأساتذة وأعضاء هيئات تدريس وقامات عالية بالعديد من المجالات، مشيرة إلى أن الاختبارات الأولية تكون اختبارات سمات شخصية (اون لاين)، يلى ذلك القيام بمقابلات شخصية للمرشحات.

كما أشارت المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة إلى معايير الترشح فى البرنامج والتى تتمثل فى أن تكون المرشحة من الموظفات العاملات بالجهاز الإدارى للدولة، على أن يتم الترشح بناء على عدة معايير مثل الأداء المتميز أو النجاح في المنصب الحالى، إظهار القيادة او التأهل الجيد للقيادة خلال المسيرة المهنية، وأن تكون المرشحة على مستوى عال من النزاهة الشخصية، فضلًا عن المساهمة في تعزيز دور المرأة في الحكومة، وأن تكون لها إنجازات أو نجاحات محددة أو موثقة، على أن يتراوح عمر المرشحة ما بين 40 و 50 عامًا، مؤكدة أنه سيتم تعميم البرنامج على باقى المحافظات.

وتطرقت المقابلات الشخصية إلى محاولة التعرف على مهارات القيادة الموجودة، والاتجاهات الشخصية، وقياس ردود الأفعال عن الأسئلة المطروحة، والقدرة على اتخاذ قرار، مع طرح مواقف وقياس رد الفعل والتقييم، والقدرات التحليلية وإمكانية قيادة فريق العمل.

وعقب الانتهاء من الاختبارات أشاد الخبراء والأساتذة أعضاء لجنة الاختيار؛ بالمرشحات وأفكارهم الطموحة وخبراتهم فى المجالات المتنوعة ووعيهم السياسي، كما أشادت اللجنة بارتفاع المستوى الإدارى لدى المشاركات وحرصهم على الارتقاء بالأداء المؤسسي، وإلمامهم بآليات بيئة العمل ورغبتهم فى المساعدة فى تنمية المجتمع.