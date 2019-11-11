شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.15% رابحا 8.790 نقطة ليصل إلى مستوى 5749.64 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.30% رابحاً 18.510 نقطة ليصل إلى مستوى 6266.63 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.17% خاسراً 7.880 نقطة ليصل إلى مستوى 4738.20 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 75.9 مليون سهم بقيمة 13.9 مليون دينار كويتى عبر 3230 صفقة.
وارتفعت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع العقار بنسبة 0.53%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.31%، تلاه الخدمات المالية بنسبة 0.28%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.73%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.47%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.12%
وجاء سهم "الشركة الكويتية العقارية القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.45%، تليه شركة دبى الأولى للتطوير العقارى بنسبة 11.58%، ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 10.63%، فيما تصدر سهم "شركة سنرجى القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.43% ثم شركة المعدات القابضة بنسبة 5.71%، ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 5.13%.
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