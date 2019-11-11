شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى لبورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى التأمين والبنوك والان مع تفاصيل الخبر
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 658.5 ألف سهم بقيمة 90.9 ألف دينار.
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع التأمين بنسبة انخفاض 4.29% بضغوط هبوط سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 1.75%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.52% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.03%.
فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.52% مدفوعا بصعود سهم إى بى إم تيرمينالز بنسبة 0.40%.
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