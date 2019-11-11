شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاث شركات مدرجة بالسوق السعودي تعلن عدم تمكنها من الكشف عن النتائج المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت ثلاثة شركات مدرجة بالسوق المالي الرسمي السعودي "تداول" عن عدم تمكنها من الإعلان عن النتائج المالية في موعدها.

حيث أعلنت كل من الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين)، والشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار"، وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو)، عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية، بالوقت المحدد.

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وأوضحت السعودية الهندية للتأمين التعاوني ، في بيان على "تداول"، أنها لن تتمكن من نشر نتائج الربع الثالث، للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019، بسبب عدم الانتهاء من الإجراءات المطلوبة لإعداد القوائم المالية، متوقعا أن يتم الإعلان عنها في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2019.

وكشفت الشركة الوطنية للتسويق الزراعي، من خلال "تداول"، عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2019م، بسبب عدم استلامها نتائج شركة أسواق ثمار ووسمي، لإدراجها بنتائج المجموعة.

وأوضحت شركة اتحاد عذيب للاتصالات، في بيان لـ"تداول"، أنها لن تتمكن من إعلان نتائجها المالية، لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 في الوقت المحدد، متوقعا انتهاء مراجع الحسابات من فحص ونشر القوائم المالية في موعد أقصاه نهاية شهر يناير 2020م.