شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى لها في أكثر من خمسة أشهر أمام الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ أواخر أيار/مايو الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي اليوم الاثنين بسبب عطلة يوم المحاربين القدامى في الولايات المتحدة الأمريكية.

في تمام الساعة 05:56 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.14% إلى مستويات 109.06 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.21، بعد أن حققت الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.00، بينما حقق الأعلى له عند 109.26، مع العلم أن الزوج استهل تداولات هذا الأسبوع على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 109.26.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف تقرير ملخص الآراء وصدور القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف من قبل بنك اليابان والتي أظهرت استقرار النمو خلال تشرين الأول/أكتوبر عند 2.0% متوافقة مع التوقعات، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة الجوهرية لمؤشر طلبات معدات الآلات والتي أوضحت اتساع التراجع إلى 2.9% مقابل 2.4% في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.9%.

كما تابعنا أيضا من قبل ثالث أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 1,613 مليار ين مقابل 2,158 مليار ين في آب/أغسطس، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1,710 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى 1,485 مليار ين مقابل 1,720 مليار ين في آب/أغسطس، أيضا أسوء من التوقعات عند 1,664 مليار ين.

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وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والمستقبلية والتي أظهرت اتساع انكماش الأوضاع الحالية إلى ما قيمته 36.7 مقابل 46.7 في أيلول/سبتمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 40.6، بينما أوضحت قراءة الأوضاع المستقبلية تقلص الانكماش إلى 43.7 مقابل 36.9 في أيلول/سبتمبر، متفوقة على التوقعات عند 41.9.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين لما سوف يسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي إريك روزنجرن في البنك المركزي النرويجي في أوسلو، ويأتي ذلك قبل ساعات من انطلاق فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي في واشنطون.

هذا وتتطلع الأسواق بعد غداً الأربعاء إلى النصف الأول من الشهادة النصف سنوية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي حيال السياسة أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، وذلك قبل أن يلقي باول الخميس القادم بالنصف الثاني من شهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، ويأتي ذلك عقب خفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي في اجتماعه الأخير.

ونود الإشارة، لكون باول نوه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في أواخر الشهر الماضي عقب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 29-30 تشرين الأول/أكتوبر في واشنطون، لكون الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف عن تعديل السياسة النقدية حتى نهاية العام الجاري بشكل مؤقت ما لم تتغير التوقعات بشكل جوهري خلال الفترة المقبلة.