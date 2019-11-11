شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الرقمية الربيل من الأعلى لها في ثمانية أسابيع مع أولى جلسات هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الربيل بقرابة الواحد بالمائة أو بقرابة 0.003$ اليوم الاثنين لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأعلى لها منذ 18 من أيلول/سبتمبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ الخامس من آب/أغسطس، مستكملة بذلك مسيرات الأسبوعين الماضيين في تكبد الخسائر بعد أن أنهت مؤخراً أطول مسيرات مكاسب أسبوعية لها منذ نيسان/أبريل 2018.

وفي تمام الساعة 05:38 بتوقيت جرينتش تراجعت العملة الرقمية المشفرة "إكس-إر-بي" 0.92% إلى مستويات 0.27631$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.27886$ بعد أن حققت أدنى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 0.27600$، بينما حققت الأعلى لها عند 0.28077$، وتبلغ بذلك القيمة السوقية للربيل ثالث أكبر العملة الرقمية من حيث القيمة السوقية بعد كل من البتكوين والايثريوم نحو 12.13$ مليار.

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هذا وقد تتكبد الربيل الأسبوع الماضي خسائر أسبوعية بقرابة 4% لتعكس ثاني خسائر أسبوعية لها على التوالي، بينما تعكس حالياً خسائر شهرية بأكثر من 6% وسط استأنفها لمسيرات الخسائر الشهرية التي توقفت الشهر الماضي لأول مرة في خمسة أشهر ضمن عمليات تصحيحية لخسائرها الموسعة الأخيرة، ونود الإشارة لكونها محت مؤخراً مكاسب مطلع هذا العام بعد أن فقدت مؤخراً قرب نصف قيمتها السوقية.

وتحديداً بعد أن حققت الأعلى لها منذ 19 من تشرين الثاني/نوفمبر عند 0.5050$ في 22 من حزيران/يونيو، وذلك قبل أن تدخل في عمليات تصحيحية عقب اختبارها في 23 من أيلول/سبتمبر الأدنى لها منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2018، بخلاف ذلك، فقد في نهاية الأسبوع الماضية تحذيرات وكالة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية حيال العملات الرقمية والتي يتم استغلالها في أنشطة غير قانونية كتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا في نهاية الأسبوع الماضي فعليات المؤتمر السنوي سول في سنغافورا والذي انطلاق عقب ساعات من إتمام إكس-سبرينج الذراع الاستثماري لشركة ربيل استثماراً استراتيجياً في منصة شبكات فلاري، بخلاف ذلك، لا تزال القضايا التي تلاحق شركة ربيل حيال إذا ما كان "إكس-أر-بي" أمان ويخضع للمعاير التي وضعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من عدمه تلقي بظلالها على ربيل.