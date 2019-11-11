شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستسلم لتعارض المؤشرات– تحليل -11-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر النحاس بتحقيق الاختراق المطلوب للحاجز المتمركز عند 2.7000 ليستسلم لتعارض المؤشرات الرئيسية وليضطر بذلك لتشكيل تذبذبات جانبية كما هو واضح بالرسم المرفق.
حاليا وباستمرار تشكيل المتوسط المتحرك 55 لدعم إضافي حول مستوى 2.6400 فإن ذلك يزيد من فرص استقراره ضمن النطاق الصاعد لننتظر تجميعه لعزم إيجابي جديد ومن ثم ليكرر محاولات تحقيق الاختراق ليتمكن من الوصول نحو المحطات الإيجابية المستقرة عند 2.7600 و 2.8400 خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6400 و 2.4000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الاختراق
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