شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يؤجل الاندفاع الصاعد– تحليل - 11-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر البلاتين لتأجيل الهجوم الصاعد بتشكيله لموجه سلبية قوية وليضغط من خلالها على محور المتوسط المتحرك 55 بوصوله نحو 884.00, في حال استمرار تقديم السعر لإغلاقات سلبية مؤقتة دون مستوى 915.00 فإن ذلك سيزيد من فرص تأثره بسيطرة الميل التصحيحي الهابط مع توفير فرصة لاختبار الدعم المحوري الممتد نحو 845.00.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 850.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت